Lazio, il valore della rosa cresce esponenzialmente. E Luis Alberto...

La Serie A non sta attraversando il suo miglior momento storico ma marzo, almeno per i valori di mercato di Transfermarkt, e' il mese in cui si mette un po' di ordine fra le quotazioni, riassestando tutti i profili, e di conseguenza i club, che meritavano una rivalutazione. In positivo e in negativo. Guardando la classifica e osservando il rendimento degli ultimi mesi di campionato, la Lazio e' l'assoluta protagonista dell'aggiornamento, con una crescita di 52 milioni di euro della rosa, spinta dalle giocate di Luis Alberto e dai gol di Ciro Immobile, su cui pero' pesa il fattore eta'. Lo spagnolo ha portato il proprio vdm a 55 milioni di euro, + 15 rispetto alla precedente, confermandosi uno dei migliori centrocampisti d'Italia. Una plus eguagliata in questa sessione solo da Theo Hernandez (40M) e Marash Kumbulla (25M). Il terzino del Milan, con Gabbia (3M, +2,5) e Bennacer (20M, +3) l'unico rossonero a progredire, ha stupito tutto per qualita' tecniche, corsa e capacita' di ambientamento, in quella che e' la sua prima stagione in A.

Idem per Marash Kumbulla, leader di una delle difese meno battute della A: 24 gol come la Juventus, solo uno in piu' della Lazio e due dell'Inter. Non per altro sia Demiral (30M, +10), che Bastoni (35M, +12), Patric (8M, +3) e Luiz Felipe (20M, +8) chiudono in positivo. Chiaro che poi, anche nelle retroguardie di livello, per tanti fattori ci siano elementi in forte calo, come ad esempio Godin (10, -5) e Rugani (15, - 4). Segno meno anche per alcuni dei protagonisti recenti della massima divisione italiano. Il calo piu' drastico e' quello del brasiliano Allan. Il centrocampista del Napoli non puo' essere piu' considerato una prima scelta e fa registrare un passivo di 10 milioni di euro (da 50 a 40), due in piu' di Douglas Costa, ora fermo a 30M, e in cima alla lista dei "ribassati" della Juventus in cui compaiono anche Pjanic (65M, -5), Ramsey (35M, - 5) e Matuidi (13M, -5). I bianconeri scendono di 7M in totale, ma sono del Napoli (-37M) e del Torino (-13M) i down peggiori. Umore opposto per l'Atalanta (+34M, con Gosens, da 18 a 25M, come maggior aumento) e Verona (+31.8M).

L'update intermedio non risparmia nemmeno il piu' prezioso, Christian Eriksen. L'approccio soft alla nuova realta' fanno si' che il danese perda il trono e sia rimpiazzato da Dybala. Con 5 milioni in piu', a 90, la Joya torna a guardare tutti dall'alto in basso, in primis Eriksen raggiunto a 85 da Romelu Lukaku (+10), rivalutato dal gioco di Conte (23 reti e 5 assist in 34 partite, gia' superati i numeri della passata stagione). Almeno fino all'estate quando anche il destino del campionato avra' maggiore chiarezza.