Lazio, il video di presentazione delle nuove maglie: "New season, new look"

Ha esordito con una vittoria la nuova maglia della Lazio. Due reti al Brescia con addosso la divisa da gioco della prossima stagione: quella celeste - la home - che la squadra di Inzaghi utilizzerà per le partite casalinghe. Mentre sabato a Napoli vedrà la luce anche la terza, la blu, che riprende lo stesso disegno geometrico sul petto della prima maglia. Attraverso i propri canali social, la società ha pubblicato un video di presentazione molto suggestivo con il commento "New season. New look".

