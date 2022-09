Lazio imbattuta nelle prima quattro giornate: non accadeva dal...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Due vittorie casalinghe e due pareggi esterni. È questo il bilancio della Lazio nelle prime quattro partite della Serie A 2022/2023. Al momento la squadra di Sarri è imbattuta. Ai biancocelesti non capitava da diverso tempo di non perdere nemmeno una partita nei primi quattro turni del torneo. L'ultima volta risale alla stagione 2017/2018. L'allora squadra di Inzaghi mise insieme 10 punti frutto del pareggio contro la Spal e delle vittorie contro Chievo, Milan e Genoa. Anche in quel caso alla quinta giornata era in programma Lazio-Napoli che purtroppo per la formazione romana si concluse con una sconfitta. Stavolta l'aquila spera di invertire anche questa tendenza e di regalarsi un'altra notte magica dinanzi ai propri tifosi.