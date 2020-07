Lazio, Immobile a caccia di Borel e Higuain: i record nel mirino

LAZIO IMMOBILE STATISTICHE - Una Lazio tutta cuore esce a testa alta ma con zero punti dall'Allianz Stadium. I biancocelesti devono inchinarsi per 2-1 alla Juventus trascinata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo. Il portoghese agguanta Ciro Immobile sia nella classifica marcatori che in quella della Scarpa d'Oro rendendo più avvincente il finale di stagione. L'azzurro e il lusitano sono due dei dieci calciatori della storia della Serie A che sono riusciti a superare i 30 gol in una stagione. Nelle quattro giornate che mancano alla fine del campionato, il bomber di Torre Annunziata proverà a trascinare la Lazio e a ritoccare il primato personale. Ciro ha come prossimo obiettivo Luca Toni, arrivato a 31 nel 2005/06, mentre è Borel con 32 nel (1933/34) il miglior italiano di sempre. Il podio vede Nordahl secondo e terzo con 35 e 34 reti (rispettivamente nel 1949/50 e nel (1950/51), mentre primo è Gonzalo Higuain che con il Napoli arrivò a 36 nel 2015/16. Sei reti separano Immobile e Cristiano Ronaldo dal record dell'argentino e chissà che nelle ultime quattro giornate uno dei due, o perché no entrambi, possano avvicinarlo e superarlo. Di seguito tutti i calciatori arrivati a 30 reti in Serie A:



1) Higuain (2015/16) 36

2) Nordahl (1949/50) 35

3) Nordahl (1950/51) 34

4) Angelillo (1958/59) 33

5) Borel (1933/34) 32

6) Meazza (1929/30) 31

7) Nyers (1950/51) 31(1949/50) 30

7) Toni (2005/06) 31

8) Immobile (2019/20) 30

8) Cristiano Ronaldo (2019/20) 30

8) Hansen (1951/52) 30

8) Nyers (1949/50) 30