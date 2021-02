Lazio, Immobile a secco da quattro gare consecutive: non accadeva dal 2019

Brutta sconfitta per la Lazio che esce dal Dall'Ara senza punti battuta per mano del Bologna che si è imposto per 2-0. Nessuna rete dei biancocelesti e anche l'errore di Ciro Immobile sullo 0-0 che si è fatto ipnotizzare da Skorupski sbagliando dal dischetto il calcio di rigore. Il bomber biancoceleste non segna da quattro partite consecutive, certamente una notizia. Come riportato da Lazio Page non accadeva da dicembre 2019 (vs Juventus e Cagliari in Serie A, Rennes in EL e Juventus in Supercoppa).

