Lazio, Immobile-Besiktas: il momento della firma - FOTO

Un arrivederci, non un addio, quello che ha promesso Ciro Immobile ai suoi tifosi della Lazio. Il bomber si è trasferito in Turchia per la nuova avventura targata Besiktas, con cui ha appena firmato un contratto biennale da circa 6 milioni di euro a stagione e la foto del momento in cui è stato messo nero su bianco è stato ripreso dal club turco via social. Qui sotto lo scatto: "Sono qui per aiutarvi".

𝑪𝒊𝒓𝒐 𝑰𝒎𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒆



İmzayı attı. ✍ pic.twitter.com/USYa11WMOx — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 13, 2024