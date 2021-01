Lazio, Immobile bomber fuori casa: a segno da 11 trasferte consecutive

Sono poche le note positive per la Lazio dopo il pareggio di ieri pomeriggio contro il Genoa. Una di queste è l'ennesimo gol di Ciro Immobile che dopo 15 minuti ha sbloccato la gara dal dischetto. Quella di Marassi è l'undicesima trasferta consecutiva in cui il bomber biancoceleste trova la via del gol tra campionato e Champions League. Le altre dieci vittime del numero 17 di Inzaghi sono Milan, Benevento, Spezia, Borussia Dortmund, Crotone, Torino, Cagliari e la scorsa stagione Napoli, Verona e Juventus. Quest'anno in Serie A, Ciro è già a quota 10 reti, al terzo posto in classifica dietro Ronaldo e Lukaku.