Lazio, Immobile e Acerbi con la maglia della Nazionale: "Sempre un onore" - FOTO

Si è svolta oggi la prima seduta di allenamento per la Nazionale di Roberto Mancini in vista della Nations League. Ciro Immobile e Francesco Acerbi hanno lasciato Auronzo per raggiungere Coverciano, dove hanno rincontrato i loro compagni. Entrambi hanno espresso la loro soddisfazione sui social, in particolare il difensore: "Indossare questa maglia è sempre un grande onore"