Lazio, Immobile e l'amore per i figli: "La mia tripletta più bella" - FOTO

Giornata di meritato relax per la Lazio e per Ciro Immobile che dopo la vittoria di ieri contro lo Spezia si gode la famiglia. Il bomber biancoceleste ha segnato in Nazionale e spera di tornare al gol anche in campionato. Nel mentre festeggia i suoi tre gioielli, Michela, Giorgia e il piccolo Mattia sui social: "La mia tripletta più bella!".

