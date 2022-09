Lazio, Immobile e Luis Alberto a segno insieme: l'ultima volta a marzo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Immobile e Luis Alberto stendono l'Hellas Verona. In una partita che stava diventando complicata da sbloccare per la Lazio, ci hanno pensato i due tenori a mettere la strada in discesa. Nonostante il fatto che Ciro e Luis siano i primi due marcatori stagionali biancocelesti, nel 2022-23 non erano mai entrati insieme nel tabellino: l'ultima volta era successo lo scorso 5 marzo in Cagliari - Lazio 0-3. Alla Sardegna Arena Immobile sbloccò il risultato dal dischetto, Luis Alberto raddoppiò in chiusura di primo tempo, poi nella ripresa Felipe Anderson chiuse i giochi.