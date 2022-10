Lazio, Immobile esulta per la vittoria. E chiede scusa ai fantallenatori... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si è preso un po' di tempo in più rispetto ai compagni, ma alla fine anche Ciro Immobile ha voluto festeggiare pubblicamente la vittoria della sua Lazio contro lo Spezia. Il bomber biancoceleste, che ha fallito l'occasione di portare in vantaggio i suoi dagli undici metri, ha pubblicato alcuni scatti. E poi ha aggiunto: "Grandi ragazzi. Grande prestazione, grazie ai nostri tifosi per la meravigliosa atmosfera. Dispiace per il fantacalcio, mi farò perdonare".

