Lazio, Immobile fa gli squat... con il figlio Mattia sulle spalle! - VIDEO

LAZIO, IMMOBILE - In questo periodo di isolamento è bene, per un calciatore, tenersi il più possibile in forma e sempre in movimento. La Lazio, come anche le altre squadre, ha dato ai suoi giocatori degli esercizi. Ciro Immobile oggi ha scelto di farli un po' diversamente: su Instagram ha postato il video mentre fa gli squat con il piccolo Mattia sulle spalle. Un peso leggero per fare un esercizio e divertirsi. "Oggi mi alleno con Mattia! E voi cosa state facendo? Condividete il vostro hobby" ha scritto Ciro.

