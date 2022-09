Lazio, Immobile fa piangere una bambina in Curva Nord: "Ti amo Ciro"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una bambina e il suo idolo, pochi secondi insieme per un ricordo che non svanirà mai. Ieri sera al termine della sfida tra Lazio e Verona allo Stadio Olimpico, Ciro Immobile si è avvicinato come di consueto alla tifoseria per i saluti e i ringraziamenti finali. Da lontano riesce a scorgere un piccolo cartellone stretto tra le mani di una bambina dolcissima: "Ciro mi regali la maglia?" era la scritta. Ovviamente il bomber non ci ha pensato più di un secondo, si è subito diretto verso di lei e si è sfilato la maglia mentre sugli spalti si ammassavano i tifosi per cercare di acchiappare al volo l'indumento. Tra un sorriso e qualche "finta", è riuscito a consegnarla in mano alla bimba che è immediatamente scoppiata a piangere tra le braccia del papà. "Ti amo Ciro" ha urlato seppur con una flebile voce piena di singhiozzi di gioia, un momento da pelle d'oca smorzato dall'ironia della didascalia: "Jessica non essere gelosa".