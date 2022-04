Lazio, Immobile: “Nazionale? Non ho ancora deciso”

​​​​​​​Pubblicato il 17/04 alle 1.00

"I record bastano a zittire le critiche? No, non bastano. Le critiche fanno parte del calcio e le accetto ma non accetto le cattiverie, ci sta qualcuno che si diverte nel farle. Io voglio meritare le critiche e gli elogi quando ci sono. In Nazionale è tutto amplificato, rimane il dispiacere della non qualificazione, la risponsabilità è di tutti". Ciro Immobile risponde così ai microfoni di Sky alle polemiche. I suoi numeri con la Lazio non lasciano dubbi. Nonostante questo, però, la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale è finita tutta sulle spalle dell’attaccante. Il centravanti biancoceleste ne ha parlato anche a DAZN: “Nazionale? Bene o male, purché se ne parli. Le critiche fanno parte del nostro lavoro. Quando arriva una delusione così importante, è ovvio. Le responsabilità sono di tutti, bisogna guardare al futuro, sperare di andare al prossimo Mondiale, magari vincerlo. Se rimango? Non so, non ho ancora deciso”.