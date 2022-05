Lazio, Immobile saluta Strakosha e Leiva: "Tante battaglie..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stata solo l'ultima di campionato è stata anche la serata dei saluti quella di ieri sera all'Olimpico per la Lazio. Thomas Strakosha e Lucas Leiva hanno giocato contro il Verona la loro ultima gara con l'aquila sul petto. Al triplice fischio la società ha omaggiato i due calciatori e lo stesso hanno fatto i compagni di squadra che prima in campo e poi sui social hanno voluto salutare i compagni di squadra: "Tante battaglie sempre insieme. Vi auguro il meglio, in bocca al lupo!".