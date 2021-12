Lazio, Immobile scherza con Milinkovic: "Complimenti per la vittoria" - FT

Immobile e Milinkovic si stanno contendendo il titolo di 'Player of the Year' per il 2021. Da questo pomeriggio, fino a domani, si potrà votare il migliore tra il capitano e il centrocampista della Lazio. Il bomber vorrebbe vincere per il secondo anno consecutivo e su Instagram ha iniziato a fare i riti scaramantici. Nella sezione dei commenti del post pubblicato dalla pagina della società biancoceleste, ha scritto: "Prendo in prestito la frase... Complimenti a Milinkovic per la vittoria".