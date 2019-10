Lazio, Immobile sempre più decisivo: entra in tutti i gol biancocelesti

Sa come essere decisivo Ciro Immobile. La partita contro la Fiorentina è solo l'ultima dimostrazione di quanto la Lazio dipenda dal suo numero 17. Non solo quando c'è da mettere il pallone in fondo alla rete, ma anche trasformandosi in uomo assist, come successo sul primo gol di Correa. I numeri come al solito sono dalla sua parte: l'attaccante della Nazionale ha partecipato a 14 delle 18 reti biancocelesti in questo campionato, incluse le ultime 8 (sei gol e due assist). E dopo aver raggiunto Chinaglia nella speciale classifica del campionato, Immobile mette nel mirino la sua ex squadra. Ha già segnato 6 gol contro i granata: 3 con la maglia biancoceleste e 3 con quella del Pescara. Mercoledì sarà un'altra battaglia.

LE PAGELLE DI FIORENTINA-LAZIO

LE PAROLE DI IMMOBILE A FINE GARA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME