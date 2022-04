Lazio, Immobile straripante: nessuno come lui in Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio gioisce al Ferraris per la vittoria contro il Genoa, la squadra di Sarri si è imposta sugli avversari per 4 a 1. Protagonista assoluto del match è senza dubbio Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è inarrestabile, continua a tagliare traguardi importanti a suon di gol. Come riporta Opta, Immobile a partire dalla stagione 2013/14, annata in cui ha realizzato la sua prima tripletta, ha segnato in sette match distinti in Serie A almeno tre reti. Nessuno ha fatto meglio di lui nella competizione.

Lazio, a Marassi è uno show! Poker al Genoa, Immobile da impazzire