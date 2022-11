Lazio, Immobile visita il Regno di Babbo Natale a Vetralla: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mondiale è alle porte e per la Lazio sono impegnati Sergej Milinkovic e Matias Vecino. Per Ciro Immobile e tutti gli altri invece sono iniziati gli undici giorni di vacanza prima dell'inizio della preparazione in vista della ripresa del campionato. Il capitano biancoceleste, come riportano i siti locali, nella giornata di sabato ha visitato insieme alla moglie Jessica e i figli Michela, Giorgia, Mattia e il neo arrivato Andrea il Regno di Babbo Natale a Vetralla. Immediata l'attenzione dei visitatori che hanno salutato il campione, il quale si è subito gentilmente concesso per foto e autografi. Immobile ha inoltre firmato una palla di Natale in seta, griffata con il logo della Lazio, che rimarrà appesa all'albero di Natale del villaggio.