Lazio, Impallomeni: "Può essere la sorpresa. Il segreto di Baroni è..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima vittoria in trasferta in campionato per la Lazio di Baroni. I biancocelesti hanno fermato sul 2-3 il Torino di Vanoli che era ancora a secco di sconfitte. Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha detto la sua sulla prestazione della formazione capitolina e sul lavoro del tecnico ex Verona, che sta stupendo e conquistando tutti. Questo è ciò che ha detto: "Lazio? E' la conferma che può essere la sorpresa, c'è disponibilità, voglia, un allenatore che sa far giocare a calcio. Il segreto sono le due punte mobili, in mezzo al campo è un'altra cosa poi. C'è voglia di vincere. Tavares non è una sorpresa, e siamo solo al 35%".