Lazio, Impallomeni: "Super Immobile! Sarri ha di nuovo il suo tesoro..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è agli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria contro il Celtic, e il successo dell'Atletico contro il Feyenoord, i biancocelesti sono qualificati alla prossima fase della competizione. Per parlare della partita, e dei gol di Ciro Immobile, è intervenuto l'ex calciatore Stefano Impallomeni in collegamento a TMW Radio. Ecco il suo pensiero:

"Super Immobile, Sarri ha ritrovato il vecchio tesoro che ha ignorato ultimamente. Non mi è dispiaciuto Isaksen, Rovella è un prospetto interessante. Celtic è squadra molto fisica ma è stata una Lazio che vuole uscire dalla crisi. La risposta c'è stata. La settimana prossima altro crocevia in Coppa Italia. È un giocatore che ha bisogno di carburare. E' vero l'età, il logoramento, ma se utilizzato con più continuità torna in doppia cifra. Non puoi rinunciare ai suoi gol certi, anche se non è il miglior Immobile sai che fa almeno 10-12 gol".