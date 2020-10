Lazio in ansia, si ferma Lazzari: problema al flessore per l'esterno

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 - La FIGC conferma l’infortunio di Lazzari che ha lasciato il ritiro azzurro e in serata raggiungerà Roma con un volo charter. Questo il comunicato: “Il difensore della Lazio Manuel Lazzari, infortunatosi questa mattina in allenamento e indisponibile per il match con i Paesi Bassi, farà rientro a Roma in serata dopo che il charter della Nazionale avrà fatto scalo a Bergamo”. Un bel problema per mister Inzaghi che già deve fare i conti sugli esterni con i ko di Marusic e Lulic.

Continua a suonare l'allarme in casa Lazio. Secondo quanto riportato dal giornalista Luigi Salomone infatti Manuel Lazzari si sarebbe infortunato durante il ritiro della Nazionale. Per lui si parla di un problema al flessore che sarà da valutare nei prossimi giorni.

Pubblicato il 12 ottobre alle 17:30