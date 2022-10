Lazio, in assenza di Immobile ci pensa Milinkovic: già 5 gol conto l'Atalanta

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La prossima sfida che attende la Lazio è di quelle dall'elevato coefficiente di difficoltà. La squadra di Sarri è attesa infatti dal confronto in casa dell'Atalanta, che finora è imbattuta in campionato. A rendere il compito più complicato è l'assenza di Ciro Immobile che spesso ha punito la Dea in passato. Il suo posto come "giustiziere" dei bergamaschi potrebbe prenderlo Milinkovic-Savic che può vantare un ottimo score contro i lombardi. Finora sono 5 le reti messe a segno, di cui quella decisiva nella finale di Coppa Italia del 2019. La prima invece risale al 2-1 del 2017 allo Stadio Olimpico mentre le altre 3 tutte in trasferta. Alla doppietta nello spettacolare 3-3 del dicembre 2017 ha fatto seguito il sigillo nella sconfitta per 3-2 del giugno 2020 nel primo match post lockdown. Anche stavolta la Lazio si aggrappa a lui per scardinare l'attenta e ostica difesa atalantina.