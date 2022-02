Lazio, in Coppa Italia tocca a Sozza di Seregno: 26 km da Milano

Il match di Coppa Italia tra Milan e Lazio sarà diretto dall’arbitro Sozza, fischietto in rampa di lancio tra i più promettenti tra le giovani leve del nostro campionato. Ma ai tifosi biancocelesti non è passata inosservata la sezione: Seregno, ovvero a circa 26 chilometri da Milano. Non un caso, visto che in Italia la scelta sulla ‘territorialità’ con gli arbitri è stata messa da parte da un po’ di tempo. Alla fine del campionato 2018-19, l’allora designatore Rizzoli scelse Pasqua, sezione di Tivoli (33,4 chilometri da Roma) e abitante a Ciampino (addirittura 16 km), per Lazio-Bologna (3-3 con qualche polemica). Dunque nessun caso, anche se la scelta sembra comunque azzardata.