Lazio, in sette in scadenza 2022. Luiz Felipe, Marusic e Leiva: la situazione

Non solo il mercato in entrata, entro quest'estate la società biancoceleste dovrà sistemare diverse condizioni contrattuali dei suoi calciatori. Oltre ai rinnovi annuali di Lulic, Parolo e Radu, che dovrebbero arrivare senza particolari problemi, ci sono anche diversi calciatori in scadenza nel 2022. Dal ventitreenne Luiz Felipe al trentottenne Reina passando per Strakosha, Marusic, Patric, Leiva, Caicedo, tante le situazioni da monitorare in casa biancoceleste. Il più urgente è quello di Luiz Felipe, finito nel mirino di grandi club stranieri, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, così come Strakosha, che non ha nascosto il suo desiderio di giocare in Bundesliga. L'accordo che potrebbe arrivare per la vendita dei diritti televisivi del prossimo triennio, garantirà una garanzia di denaro alla società, che così potrà sistemare le situazioni contrattuali dei calciatori in scadenza fra 17 mesi. Reina e Leiva potrebbero diventare pilastri del club con un ulteriore rinnovo, da valutare la situazione di Caicedo, in estate sul mercato ma poi rimasto a Roma. Marusic dopo l'ottima stagione verrà riconfermato, i rapporti con il suo entourage sono ottimi e il rapporto è ben saldo.