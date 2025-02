Lazio, incredibile Milinkovic: prima i fischi, poi la rabbia social - VIDEO

Pioggia di fischi in Arabia per Sergej Milinkovic-Savic. Dopo il pareggio per 1-1 con il suo Al-Hilal contro l'Al-Riyadh, l'ex biancoceleste è rimasto infastidito dalla reazione dei tifosi e si è recato sotto la curva chiedendo incitazione, e non disappunto. Il centrocampista nel post-partita si è lasciato andare con uno sfogo sui social: "Molti di voi si chiedono chi sono. Sono Sergej Milinković-Savić, giocatore dell'Al Hilal, e rappresento con grande rispetto il club e i suoi tifosi in tutto il mondo. Non ho problemi con le critiche, i fischi e i rimproveri, ma non con chi mi insulta e mi fa dei segni davanti ai miei occhi". Il serbo non ha ricevuto solo dei fischi evidentemente, ma anche qualche parola e qualche gesto di troppo.

A lot of you are asking who I am.



I’m Sergej Milinković-Savić, player of Al Hilal, representing the club and its fans around the world with big respect.



I’m fine with critics, with boos, and with whistles, but not with someone insulting me and showing me signs right in front of…