Lazio, infortunio Immobile: la lesione di medio grado, cos'è e cosa comporta

Una lesione di media entità. Ma cosa vuol dire? In ambito medico ci si riferisce infatti spesso a lesioni di I, II, III grado. Con media entità si tende a specificare una lesione che "naviga" fra il I e il II grado, con una maggiore propensione verso il II. Come riportato dalla SS Lazio, saranno necessari alcuni giorni di terapia e monitoraggio, per poi eseguire nuovi esami. Senza l'assorbimento totale del versamento, infatti, comprendere l'esatta entità dell'infortunio può risultare problematico.

La sfortuna di Immobile è infatti anche nel muscolo lesionato. Dei vari posti nella coscia, il bicipite femorale è molto vascolarizzato, dunque forma ematomi importanti, spesso di due tipi, intramuscolare e non. La lesione di I grado prevede la rottura di poche fibre muscolari mentre quella di II grado la rottura di un discreto quantitativo di fibre muscolari. In ogni caso non vengono superati i 3/4 della sezione di fasci muscolari interessata. In questo periodo saranno comunque essenziali anche le ecografie: bisognerà comprendere gli esiti cicatriziali e le calcificazioni nella zona per un recupero ottimale del muscolo.