Lazio, infortunio per Lazzari: problema alla mano destra

Lazio in apprensione per le confizioni di Lazzari. L'ex esterno della Spal ha abbandonato l'amichevole contro la Primavera a cinque minuti dalla fine del primo tempo. Problema alla mano destra: infortunio causato da uno scontro di gioco con Falbo. Il calciatore biancoceleste è rimasto a terra visibilmente dolorante, soccorso dal medico sociale Moretti e da Marco Parolo. Entrambi hanno fatto segno a Inzaghi che non ce l'avrebbe fatta a continuare. Un inconveniente che non ci voleva a una settimana dall'inizio del campionato.

