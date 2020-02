Lazio - Inter, anche la Serie A scalpita: "Un match che farà girare la testa!" - FOTO

Lazio - Inter è un big match, uno scontro da vertigini. Lì, al vertice della classifica, le due squadre si daranno battaglia per 90 minuti. L'attesa sale, lo Stadio Olimpico si prepara per accogliere lo spettacolo. Anche la Serie A, sul proprio profilo Instagram, ha celebrato l'importanza della partita in programma questa sera alle 20:45. Prima con una immagine che ritrae i protagonisti della gara: "Una sfida che ti farà girare la testa". Poi con un video in cui ha ripercorso gli storici incontri tra le due compagini, passando in rassegna i gol e le emozioni regalate: "Nomi prestigiosi, i nomi di un big match". Insomma, che sia una partita da brividi è fuori dubbio. Non resta che aspettare.

