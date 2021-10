Lazio-Inter, Ballotta: “Risultato pesante. Inzaghi? Ecco come verrà accolto”

A pochi giorni di distanza da Lazio-Inter, match valido per l'ottava giornata di campionato, Marco Ballotta, doppio ex della sfida, ha analizzato il match ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito le parole dell'ex estremo difensore biancoceleste: "Inizia ad essere una sfida delicata e un risultato negativo da una parte o dall'altra peserebbe. Se la Lazio sbaglia iniziano ad essere problemi seri a livello d'ambiente e qualche campanello d'allarme suonerebbe. Per Inzaghi sarà il ritorno a Roma e sarà sentita anche da parte sua: a mio parere sarà accolto positivamente. Vent'anni di Lazio tra giocatore e allenatore sono significativi. L'assenza di Acerbi si farà sentire, la difesa non è rodata ancora bene e la Lazio deve trovare un'identità. Ho visto cose egregie ma anche la partita sbagliata col Bologna e non me l'aspettavo. Per quanto riguarda la porta della Lazio, Reina può aver commesso un errore ultimamente ma resta una garanzia. E' chiaro che il club deve fare delle scelte anche di capitale e Strakosha va tutelato. Un'opportunità a Strakosha gliela darei, per vedere se fa il definitivo salto di qualità e se si è ritrovato".