Lazio-Inter, Caressa: “Inzaghi pensava di averla vinta. Sarri ti entra dentro”

La terza giornata di Serie A ha visto la Lazio strapazzare l'Inter davanti ai 50 mila dell'Olimpico. Una grande prova dei ragazzi di Sarri riconosciuta da tutti. Anche Fabio Caressa, noto giornalista di Sky Sport, ha fatto i complimenti ai biancocelesti sul suo canale YouTube: "La Lazio è stata la squadra migliore di questo weekend. Ha giocato una grande gara con l’Inter con tanti giocatori in evidenza. Sarri è un costruttore di gioco. Ogni allenatore ha delle caratteristiche. Ci sono i gestori dello spogliatoio, i motivatori, i comunicatori e poi ci sono i costruttori come Sarri. I suoi movimenti difensivi sono pre ordinati e funzionali. È stato uno dei primi a introdurre i droni. Quando Sarri ti entra dentro e incomincia a far valere le sue doti da maestro, allora diventa veramente un tecnico importante per la squadra e per la società. Maurizio è un grande allenatore. L’ho sempre detto e lo dirò sempre. Devi seguirlo come idea ed essere convinto di fare quello che stai facendo. Se lo segui ti insegna a giocare in maniera diversa. Inzaghi quando gioca contro la Lazio va in over thinking, in loop di pensiero. Siccome conosce bene la squadra, pensa di poter risolvere la partita prima che inizi con la sua conoscenza e le sue mosse tattiche. Gagliardini non era a uomo su Milinkovic. L’idea di Inzaghi era avere un uomo alto a centrocampo se la Lazio si appoggiava sulla testa del serbo. L’Inter non ha perso per Gagliardini, ma per una serie di motivi. Ad esempio Lukaku non è ancora in condizione. Con Conte era immarcabile. Nel gioco di Inzaghi dove praticamente il pallone gli viene consegnato e deve giocare spalle alla porta e fraseggiare, non è proprio il suo mestiere".