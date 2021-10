Lazio - Inter, espulso Luiz Felipe a fine partita: giocatore in lacrime

Al termine di Lazio - Inter, finita 3-1 in favore dei biancocelesti, Irrati ha espulso Luiz Felipe. Nel caos generale l'arbitro ha tirato fuori il cartellino rosso per il brasiliano che a fine match ha abbracciato ironicamente l'ex compagno e amico Correa. Un gesto interpretato come antisportivo dal direttore di gara ma che non aveva alcuna intenzione di offendere l'attaccante argentino. Il giocatore è scoppiato in lacrime incredulo per la decisione presa dall'arbitro.