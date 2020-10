Lazio - Inter, i convocati di Inzaghi: c'è Fares, assenti Lukaku e Kiyine

Mister Simone Inzaghi ha diramato la lista dei calciatori convocati per il match di domani della Lazio contro l'Inter. Prima chiamata per Mohamed Fares, fresco di tesseramento in biancoceleste, non ci sono invece Kiyine e Lukaku. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Patric, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile