Lazio - Inter, il ballottaggio di Inzaghi: dubbio tra Lazzari e Marusic

IL DUBBIO DELLA LAZIO - È il punto interrogativo che ancora non ha trovato una risposta. Contro l'Inter giocherà Lazzari o Marusic? Il ballottaggio nella testa di Inzaghi è ancora aperto: il tecnico si prenderà anche la sgambata di stamattina per decidere chi schierare. Durante le prove della vigilia è stato provato il montenegrino con i titolari, ma è una sfida troppo importante per rinunciare a uno come l'ex Spal. L'allenatore lo sa, Manuel fino a questo momento ha fatto rima con affidabilità. L'unico fattore che potrebbe far pendere l'ago della bilancia dalla parte di Marusic è l'aspetto fisico: contro una squadra alta come quella nerazzurra, serviranno calciatori prestanti e l'assenza di Lulic in favore di Jony non fa altro che aumentare questo gap.