Lazio - Inter, Inzaghi come Allegri? Il tecnico rischia un triplo forfait alla ripresa

Alla ripresa del campionato dopo la pausa nazionali, la Lazio dovrà vedersela con l'Inter, reduce dalla vittoria in rimonta in casa del Sassuolo. Simone Inzaghi, che si troverà di fronte la squadra di cui ha fatto parte per più di vent'anni, rischia di dover affrontare tre assenze piuttosto pesanti. Si riproporrà, riporta calciomercato.it, quanto accaduto a settembre, con i giocatori sudamericani che torneranno in Italia tardi. In particolare, il rientro di Vecino, Correa e Lautaro Martinez è previsto per la serata del 15 ottobre, a poche ore dal match dell'Olimpico (sabato 16 ottobre alle ore 18). Non si esclude, dunque, che l'allenatore decida di fare come Allegri in occasione di Napoli - Juventus, esentando i sudamericani dalla sfida considerato il rientro, con tatno di fuso orario, decisamente troppo ravvicinato.

Wenger: "Mondiali ogni due anni? Nessuna rivoluzione, un'evoluzione necessaria"

UFFICIALE - Lazio Women, Catini è il nuovo allenatore delle biancocelesti

TORNA ALLA HOMEPAGE