Lazio - Inter, parla Inzaghi: data e orario della conferenza stampa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A quasi un anno di distanza Simone Inzaghi torna allo Stadio Olimpico per giocare contro la Lazio. Il tecnico dell'Inter sarà faccia a faccia con la squadra per cui ha lavorato per oltre 20 anni, prima come giocatore e poi come allenatore. La prima volta, il 16 ottobre 2021, non è andata bene per il tecnico nerazzurro: Sarri, che ha preso il suo posto, lo ha battuto 3-1. Questo venerdì il nuovo capitolo dell'intensa sfida. Inzaghi presenterà il match rispondendo alle domande dei giornalisti giovedì 25 agosto alle 15, come riporta il sito ufficiale del club. La conferenza stampa sarà trasmessa in live streaming su Inter.it e sull’app ufficiale.