Lazio-Inter, parola ai tifosi biancocelesti: "Bello lo stadio pieno, fiducia nei ragazzi" - VD

A poco meno di due ore dall'inizio di Lazio-Inter, sono già tantissimi i tifosi che si stanno recando all'Olimpico, pronti a sostenere i propri beniamini in una gara di fondamentale importanza per le ambizioni delle due compagini. Sciarpe al collo e bandiere al vento, tra la gente laziale l'entusiasmo è alle stesse: "Che partita ci aspettiamo? Li massacriamo, vinciamo largamente. Sono abbonato dal 1969, vivo in Toscana. Quando abbiamo vinto lo Scudetto eravamo 85 mila, per me il calcio è solo allo stadio". Non mancano, poi, nei dintorni del noto impianto romano famiglie 'miste', composte da nerazzurri e biancocelesti: "Ci aspettiamo una partita a viso aperto, la soluzione migliore è tirare da fuori area, la possiamo risolvere così la gara. 60 mila allo stadio? Una bellissima emozione. Scudetto del '74? Mi vengono ancora i brividi, tutto lo stadio era biancoceleste. Qualche anno fa si sentivano addirittura le voci, eravamo talmente pochi". Poi, il parere di un piccolo tifoso dell'Inter: "Sarà un match combattuto, la Lazio è ad un punto, se vince può raggiungere la Juventus. Idolo? Dico Lukaku". Concludono questa rassegna di tifosi, le parole di una figlia e di suo papà: "Voglio che la Lazio vinca, il resto non mi interessa", e quelle di una coppia di fidanzati: "Speriamo in una grande partita, quest'anno vinciamo lo Scudetto. Finalmente, ci meritiamo di vivere partite così".

