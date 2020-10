Lazio - Inter, riecco Milinkovic: "Quando serve il Sergente fa gol"

È tornato a segnare, a mettere lo zampino su una gara pesante. Come lo scorso anno, sempre contro l'Inter di Conte. Stavolta una rete che vale il pareggio, ma non meno importante. Sergej Milinkovic-Savic ha esultato sui social per la sua prima rete in campionato della nuova stagione: "Hey amico, ricorda che il Sergente quando serve fa gol". Solito guizzo di personalità, il serbo è tornato alla carica, svettando di testa più in alto di tutti.