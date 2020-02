Lazio - Inter, Tiribocchi: "Leiva ha annullato Lautaro Martinez"

Tra le tante chiavi di lettura in merito alla grande vittoria della Lazio sull'Inter, c'è senza dubbio la prestazione di altissimo livello del centrocampo biancoceleste. Dominante, non solo nelle figure di Milinkovic e Luis Alberto, ma anche grazie al prezioso lavoro di Lucas Leiva. Ne ha parlato anche Simone Tiribocchi, ex attaccante, ai microfoni di TMW Radio: "Lautaro Martinez ha giocato troppo in verticale, un po' per sfuggiare a Leiva e un po' per allontanarsi dai tre difensori della Lazio. Ma il problema è che l'Inter, ogni volta che prendeva palla, non trovava mai libero Lautaro perché l'argentino era perennemente pressato dal mediano biancoceleste".

