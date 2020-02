Lazio - Inter, Turrini: "Chi vince si prenderà a cazzotti con la Juventus!"

Il giorno di Lazio - Inter è arrivato, impossibile non attendere il fischio di inizio con ansia. Ai microfoni di Calciomercato.com ne ha parlato anche il giornalista e scrittore Leonildo Turrini: "Lazio-Inter, partita che serve a scegliere chi dovrà prendersi i cazzotti della Juve. Conte e Inzaghi possono anche appellarsi alla storia, che è maestra. Sai come andò a finire, nel 1974? Ali batte Frazier e poi andò a Kinshasa a riempire di botte Foreman. Rimango convinto che la Juve abbia qualcosa in più di Lazio e Inter, vuoi per organico vuoi per qualità dei singoli".

Lazio - Inter si gioca sui duelli individuali: cinque testa a testa decisivi

Lazio - Inter, record di tifosi all'Olimpico: il programma e le info

Torna alla home page