Lazio | Intrigo Kamenovic, l'ultimo esubero da piazzare: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i calciatori ancora alla ricerca di una sistemazione c'è anche Kamenovic, tornato a Roma dopo l'esperienza in prestito tra le fila dello Sparta Praga. Negli ultimi giorni ha sostituito Pellegrini, ieri invece non si è visto a Formello, ma non per questioni di mercato. La società, tuttavia, gli sta cercando un'ormai difficile sistemazione nei mercati ancora aperti come Turchia, Serbia e Grecia. Lo riferisce Il Messaggero.

TORNA ALLA HOMEPAGE