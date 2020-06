Lazio, Inzaghi: "Abbiamo carattere, senza non avremmo vinto questa gara"

Una vittoria di carattere, una rimonta importantissima quanto frutto della voglia di vincere della Lazio. La squadra di Inzaghi ci ha messo tutta l'anima per portare a casa tre punti importantissimi e alla fine ce l'ha fatta. Questa l'analisi della gara del tecnico piacentino ai microfoni di DAZN.

"Vittoria di carattere, di voglia, anche perché obiettivamente abbiamo qualche problema a livello numerico. Abbiamo avuto diversi infortuni, è difficile. Devo dire grazie ai ragazzi. Correa, Radu e Marusic non stavano bene, probabilmente se non avessimo avuto quest’emergenza, non li avrei schierati. La Fiorentina è un’ottima squadra, organizzata, non era semplice. Esultanza? Con queste partite ravvicinate abbiamo problemi, ho fuori Luiz Felipe, Leiva, Lulic. I ragazzi che ho portato in panchina mi hanno consigliato di non utilizzarli perché erano a rischio. Gli ho chiesto un piccolo sacrificio. Una squadra senza carattere non avrebbe mai vinto una partita del genere".

ESPULSIONE - "Mi dispiace molto, erano due anni e mezzo che non subivo un’espulsione. Sono entrato leggermente in campo, avrebbe potuto ammonirmi e sarei potuto essere con la squadra martedì a Torino. Non me lo meritavo perché ho sempre cercato di aiutare gli arbitri"

ASPETTO MENTALE - "I ragazzi sapevano l’importanza della posta in palio, la partita che li aspettava. Sapevano che Lukaku era fermo da cinque mesi ed è dovuto entrare. Marusic erano quindici giorni che non lo vedevo. Sono un po’ preoccupati perché sanno che siamo in emergenza. Devono stare tranquilli perché abbiamo grandi risorse e tanti ragazzi pronti ad aiutarci. Sapevamo che la partita sarebbe stata dispendiosa e abbiamo un po’ gestito. Soprattutto la prima mezz’ora, fatta discretamente nonostante un’ottima Fiorentina".

GOL DI LUIS ALBERTO - "Il primo tempo, non avendo Luiz Felipe e Vavro, non potendo utilizzare Radu, non potevamo sviluppare come a destra. Bastos l’ho tolto perché aveva preso l’ammonizione e avevo paura di qualche ripartenza. Nel secondo tempo con Radu nella sua posizione, anche Luis Alberto ha fatto molto bene".

INFORTUNI - "Oggi eravamo in emergenza, spero di recuperare qualche giocatore in vista del Torino. Il primo tempo non abbiamo sviluppato bene il gioco perché ci mancava un giocatore come Radu, importante nella fase di costruzione. Nonostante tutti gli infortuni, abbiamo dimostrato di avere caratttere e di voler continuare la nostra cavalcata".

ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA - "La squadra è stata sempre concentrata e lucida nonostante la stanchezza e il gol subito all’inizio che non ci ha scoraggiati. Abbiamo vinto una partita importante".

TORINO - "A Torino ci saranno i miei collaboratori che sono validissimi e guideranno bene la squadra. Il Torino è una squadra tosta e organizzata. Dobbiamo prepararla nel miglior dei modi".

CALENDARIO - "Preferivo essere trattato come gli altri e avere qualche giorno di risposo in più. Abbiamo avuto un calendario sfortunato, solo noi abbiamo giocato le prime tre partite in sei giorni”.