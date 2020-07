Lazio, Inzaghi: "Giochiamo sempre con gli stessi, ci manca la lucidità"

Al termine di Udinese-Lazio, mister Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match:

ANALISI DELLA PARTITA - “Abbiamo provato in tutti i modi a vincere soprattutto nel primo tempo. Poi nella ripresa è subentrata la stanchezza. L’Udinese è stata pericolosa con De Paul, Lasagna e Okaka in ripartenza, ma avremmo dovuto vincere. Ci mancano tre punti per la qualificazione in Champions League che manca dal 2007. Lunedì ci aspetta un’altra partita difficile contro la Juventus”.

CONDIZIONE FISICA – “Sappiamo cosa abbiamo dovuto passare dalla ripresa del campionato. Non posso dire nulla a questi ragazzi che hanno vinto una Supercoppa e si sono giocati lo scudetto fino a qualche giornata fa. In partite del genere giocatori come Leiva e Marusic avrebbero fatto molto comodo. Il lockdown evidentemente ci ha tolto parecchio. Siamo la terza squadra che corre di più ma giocando sempre con gli stessi uomini ci manca un po’ di lucidità. Sbagliamo gol che prima non avremmo mai sbagliato. Non è per creare alibi ma è normale che ci manchi la lucidità. Abbiamo sbagliato tante scelte che prima non avremmo sbagliato”.

MERCATO – “Già ne stiamo parlando. Mi sarei accontentato dei 6 giocatori che avevo a casa per giocarmi questo fine al campionato”.

LITI CON I PREPARATORI - "C’è stata molta tranquillità, sono cose costruite ad arte".

L'allenatore biancoceleste, subito dopo, ha analizzato la sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: "Questo gruppo non deve essere toccato, sono quattro anni che stanno facendo cose incredibili. Le critiche costruttive si ascoltano con intelligenza, le altre no. Questo gruppo merita solo applausi. Dopo tredici anni speriamo di tornare in Champions, e dopo venti abbiamo lottato per lo scudetto. Se non ci fosse stata questa pausa di tre mesi e mezzo, non si sa cosa sarebbe potuto succedere. Adesso dovremmo recuperare energie, capire i problemi di Radu e Jony. Bisognerà vedere il recupero di Luiz Felipe. Per quanto riguarda Marusic, Correa, Leiva e Lulic, credo che bisognerà aspettare ancora".

"NON MOLLIAMO" - "Stasera ci hanno provato fino alla fine, il primo tempo avremmo meritato di chiuderlo in vantaggio. Nel secondo tempo avremmo potuto fare meglio. Visto come erano andate le cose, abbiamo perso un po’ di lucidità, anche per la stanchezza. Parolo in difesa? È talmente intelligente che può ricoprire qualsiasi ruolo. Vavro non è stato benissimo, altrimenti avrei messo lui. A Cataldi bisogna fare solo un applauso. Dopo Bergamo aveva una prognosi di tre settimane, e sta giocando con una caviglia che praticamente doveva stare a riposo. Ha cercato sempre di aiutarci, stringendo i denti e portando tutto quello che ha per la causa".

