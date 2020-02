Lazio, Inzaghi-Maestrelli: la “sfida” infinita. Caccia al nuovo record

Il sorriso, la leadership. Il rapporto col gruppo e l'aria da gentleman. Poi i risultati, un sogno, la lazialità. Parallelismi infiniti: Inzaghi e Maestrelli, Inzaghi vs Maestrelli, in un certo senso. Reincarnazione a tinte biancocelesti, quanto se ne parla nel mondo Lazio. È l'accoppiamento più suggestivo, romantico, avallato dalle statistiche e dai record. Uno di questi - l'ennesimo - è quello inseguito tuttora dal tecnico piacentino. Reduce da 6 vittorie casalinghe consecutive, contro le 8 collezionate da Maestrelli nell'anno del primo Scudetto. Primato raggiungibile, con testa e concentrazione. Continuità, questo chiede alla sua Lazio il mister. Già mercoledì contro il Verona il record potrebbe essere eguagliato. Prima c'è la Spal, però, tre punti alla volta. Verso il consolidamento del piazzamento in Champions League e di un sogno, quello di Maestrelli. Inzaghi sorride, e ci prova: anche la sua banda può fare grandi cose.

