Lazio, Isaksen in conferenza: "Felice e deluso allo stesso tempo ma sento la fiducia della squadra"

Una rete strepitosa, ancora contro il Napoli. Gustav Isaksen è senza dubbio il protagonista della sfida contro la squadra di Conte e, al termine della sfida, ecco le sue parole in conferenza stampa: "Punto guadagnato o due punti persi? Sono felice e deluso allo stesso tempo. Avremmo potuto fare qualcosa di più oggi ma dobbiamo anche ricordarci che abbiamo giocato contro il Napoli, una squadra fortissima. Non sento di aver penso due punti, dobbiamo essere felici di aver conquistato un punto".

EUROPA LEAGUE - "Dobbiamo pensare una gara alla volta. Non sappiamo con chi giocheremo agli ottavi ma a prescindere cercheremo di fare un grande lavoro".

CRESCITA - "Il 90% lo fa la testa, sento la fiducia del mister e sento grande fiducia dalla squadra, in spogliatoio così come in campo.

È molto importante per me che la squadra mi dia fiducia e voglio fare di tutto per aiutare i miei compagni".

GOL AL NAPOLI - "Mi piacciono entrambi i gol, ma forse sono più legato a quello del Maradona perché quella gara l’abbiamo vinta".

SQUADRA - "Non so se siamo più forti adesso rispetto alla scorsa stagione. Io però sento un’altra fiducia in questa stagione da parte della squadra. Siamo tanti giocatori giovani ma mi piace la mentalità della squadra anche in allenamento, diamo sempre tutto e facciamo un gran lavoro ogni giorno. Per il mister è molto importante che ci alleniamo come se fossimo in gara".

TIFOSI - "Il tifo in questo stadio è molto particolare. I tifosi sono molto importanti per noi, senza di loro non potremmo fare niente".