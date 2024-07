Lazio, Izzi: "Greenwood? Mancano le basi. Samardzic, invece..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista di La7 Francesco Izzi ha espresso le proprie perplessità in merito alla trattativa che potrebbe portare nella Capitale l'esterno inglese Mason Greenwood, di proprietà del Manchester United e da tempo nel mirino della Lazio:

"La richiesta del Manchester per Greenwood è molto alta, le vere trattative si fanno quando c’è una base valida per venirsi incontro. Mi piacerebbe essere smentito, ma c’è forte la sensazione di un affare che a breve sfumerà. Ho letto di Gudmundsson e vista quella che è la richiesta del Genoa mi chiedo come possa essere possibile per la Lazio. Credo che Samardzic sia l’unico di questi nomi possibile per le possibilità economiche del club biancoceleste. È chiaro che l’attaccante inglese sarebbe un colpo importante, per la squadra e per una piazza che ha bisogno di questi arrivi. Mi sembra un ‘ci credo’ senza fare nulla per fare in modo che la cosa accada. Dobbiamo sempre tenere in considerazione quelle che sono le possibilità di questo club".