Lazio, Jacobelli: "Immobile? Uno dei migliori. Ha garantito un introito da..."

Il suo ingresso ha segnato la svolta della partita tra Lazio e Celtic di ieri sera. Invocato a gran voce dallo stadio, non appena iniziato il riscaldamento, Immobile è stato il grande eroe dell'ultima notte di Champions League, segnando una doppietta fondamentale ai fini dell'accesso agli ottavi di finale. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha commentato con queste parole l'importanza del bomber biancoceleste e della vittoria di ieri degli uomini di Sarri:

"Tutto il popolo laziale ha suggerito l’allenatore biancoceleste di inserire Immobile a gara in corso e ha dimostrato quanto fa la differenza. Parliamo di uno dei migliori attaccanti italiani degli ultimi anni e per la Lazio questo è un risultato molto importante. La Lazio anche dal punto di vista economico fa un bel salto di qualità, si garantisce un introito minimo di 50-55 milioni di euro con questa qualificazione agli ottavi di finale. I tifosi della Lazio non hanno mai fatto mancare il sostegno psicologico all’attaccante. Può capitare che in alcuni momenti della carriera di un centravanti il pallone non riesca mai a entrare, Immobile ha avuto anche tanti problemi fisici ma nel momento decisivo il campione è emerso e ha fatto la differenza. Questa squadra ha bisogno di essere rinforzata a gennaio, quando vengono meno giocatori come Luis Alberto o Zaccagni non ha soluzioni offensive e servono alternative dal mercato".