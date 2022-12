Lazio, Jordan Lukaku: "Mio fratello voleva fare il calciatore, a me piaceva giocare per strada"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni ufficiali del canale della Liga spagnola è intervenuto l'ex giocatore della Lazio Jordan Lukaku, ora in forza al Ponferrandina, in seconda Divisione Spagnola: "Sono cresciuto giocando a pallone con Romelu, poi siamo diventati entrambi calciatori. E' divertente perché lui è sempre stato quello che voleva diventare professionista, a me piaceva giocare a calcio a scuola, per strada, al parco. Lui era molto bravo fin dall'inizio. Il campionato italiano è il più tattico che ci sia, sono molto concentrati sulla difesa, sui punti di forza e sulle debolezze degli avversari, e ti alleni su questo. Da giocatore devi seguire le istruzioni e diciamo che più o meno le cose riescono sempre. In Spagna il calcio è più incentrato sulla tecnica pura, sull'abilità, ogni giocatore è bravo con i piedi, fino ai difensori e ai portieri. In Belgio invece è più una questione fisica".