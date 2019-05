Lazio, Jordao si gioca il proprio futuro a Torino: permanenza o prestito

Il match contro il Torino potrebbe rappresentare finalmente la sua chance per partire dall'inizio. Una vera e propria novità per Bruno Jordao, che in due anni di Lazio il campo l'ha solo assaggiato: una manciata di minuti contro il Genoa a Marassi, meno ancora nel recupero contro l'Udinese. Nel frattempo il portoghese è cresciuto, ha accumulato esperienza allenandosi con la prima squadra e ora ha il bisogno fisiologico di giocare con continuità. Ecco perché la partita di domani dovrebbe fungere da spartiacque per il suo futuro: nella prossima stagione Jordao potrebbe entrare definitivamente nel turnover della squadra, o essere girato in prestito a farsi le ossa. Ne dovranno discutere la Lazio e il suo procuratore, Jorge Mendes, ma prima c'è un'occasione da sfruttare. L'ultima giornata di Serie A servirà a delineare anche le prossime mosse di mercato.

