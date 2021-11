Lazio-Juve, Vieri: “Non guardo le partite della squadra di Allegri. Vi spiego perché”

Dopo Cassano e Adani, anche Christian Vieri ha detto la sua sul match tra Lazio e Juventus. L'ex attaccante biancocelesti si è concentrato in particolare sul gioco, a suo modo di vedere noioso, della squadra di Allegri. Queste le sue parole in diretta alla Bobo Tv: "Allegri dopo la partita ha detto che devono migliorare in difesa e in attacco. E giocare bene ogni tanto?! Sarà sempre così la Juve. Vince perché ha i giocatori ma non la vedremo mai giocar bene. Sono sempre fortissimi ma non giocheranno mai un bel calcio. Non c’è altro da dire. Io non la guardo la Juventus, non mi diverto. Preferisco guardare la Fiorentina".